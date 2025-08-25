Підписка від 49 грн
Броньований маркетплейс. Засновники бренду Ukrarmor продають товари для військових, взявши за приклад Rozetka. Як зростати на ринку-«червоному океані»

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Виторг Ukrarmor за минулий рік зріс більш як у сім разів і становив 185 млн грн.

Як зі 120 000 грн зробити 185 млн грн? Майстер-клас від засновників бренду Ukrarmor Владислава Гавінчука та Михайла Калініченка. Як вони намагаються створити Rozetka для військових?

Підприємці Владислав Гавінчук, 27, та Михайло Калініченко, 36, виробили й продали перші бронеплити вже у квітні 2022‐го. До початку російського вторгнення бізнесмени не мали жодного стосунку до оборонки. За три роки їхній бренд Ukrarmor виріс до маркетплейсу із 7855 позиціями одягу та спорядження для військових від 157 брендів. Виторг компанії за минулий рік зріс більш як у сім разів і становив 185 млн грн.

Як влаштований бізнес найдинамічнішого мілітарі‐бренду?

