Як зі 120 000 грн зробити 185 млн грн? Майстер-клас від засновників бренду Ukrarmor Владислава Гавінчука та Михайла Калініченка. Як вони намагаються створити Rozetka для військових?

Підприємці Владислав Гавінчук, 27, та Михайло Калініченко, 36, виробили й продали перші бронеплити вже у квітні 2022‐го. До початку російського вторгнення бізнесмени не мали жодного стосунку до оборонки. За три роки їхній бренд Ukrarmor виріс до маркетплейсу із 7855 позиціями одягу та спорядження для військових від 157 брендів. Виторг компанії за минулий рік зріс більш як у сім разів і становив 185 млн грн.

Як влаштований бізнес найдинамічнішого мілітарі‐бренду?