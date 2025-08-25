Forbes Digital підписка
Бронированный маркетплейс. Основатели бренда Ukrarmor продают товары для военных, взяв в качестве примера Rozetka. Как расти на рынке-«красном океане»

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

5 хв читання

Виторг Ukrarmor за минулий рік зріс більш як у сім разів і становив 185 млн грн. /Анастасія Мантач для Forbes Ukraine

Как из 120 000 грн сделать 185 млн грн? Мастер-класс от основателей бренда Ukrarmor Владислава Гавинчука и Михаила Калиниченко. Как они пытаются создать Rozetka для военных?

Предприниматели Владислав Гавинчук, 27, и Михаил Калиниченко, 36, произвели и продали первые бронеплиты уже в апреле 2022-го. До начала российского вторжения бизнесмены не имели никакого отношения к оборонке. За три года их бренд Ukrarmor вырос в маркетплейс с 7855 позициями одежды и снаряжения для военных от 157 брендов. Выручка компании за прошлый год возросла более чем в семь раз и составила 185 млн грн.

Как устроен бизнес самого динамичного милитари-бренда?

