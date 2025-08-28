Підписка від 49 грн
Культ практики. Олександр Трегуб будує Projector як університет майбутнього, проводячи конференції у метавсесвіті й експериментуючи з ШІ. Яка мета?

Ірина Безкоровайна
Forbes
Forbes

5 хв читання

Олександр Трегуб будує Projector як університет майбутнього, проводячи конференції у метавсесвіті й експериментуючи з ШІ. /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Олександр Трегуб будує Projector як університет майбутнього, проводячи конференції у метавсесвіті й експериментуючи з ШІ. Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

За 10 років школа Projector виросла з курсу дизайну до онлайн-інституту майже із 80 програмами, тисячами студентів і бізнесом у сотні мільйонів гривень. Куди Олександр Трегуб і партнери поведуть Projector далі?

«Артдиректор Bibliotech Михайло Рибачук майже силоміць змусив мене провести у них перший курс із графічного дизайну», – відповідає Олександр Трегуб, 38, на запитання, з чого почався Projector. 

Через Facebook знайшли 12 студентів, одним з яких був Рибачук, і навчали їх три місяці у переговорці Bibliotech, додає він. Це було 10 років тому, Трегуб тоді був артдиректором у дизайн‐студії Akademia design house.

