Культ практики. Александр Трегуб строит Projector как университет будущего, проводя конференции в метавселенной и экспериментируя с ИИ. Какова цель?

Ирина Безкоровайна
5 хв читання

Олександр Трегуб будує Projector як університет майбутнього, проводячи конференції у метавсесвіті й експериментуючи з ШІ. /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Александр Трегуб строит Projector как университет будущего, проводя конференции в метавселенной и экспериментируя с ИИ. Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

За 10 лет школа Projector выросла из курса дизайна в онлайн-институт почти с 80 программами, тысячами студентов и бизнесом в сотни миллионов гривен. Куда Александр Трегуб и партнеры поведут Projector далее?

«Арт-директор Bibliotech Михаил Рыбачук почти силой заставил меня провести у них первый курс по графическому дизайну», – отвечает Александр Трегуб, 38, на вопрос, с чего начался Projector.

Через Facebook нашли 12 студентов, одним из которых был Рыбачук, и обучали их три месяца в переговорке Bibliotech, добавляет он. Это было 10 лет назад, Трегуб был тогда арт-директором в дизайн-студии Akademia design house.

