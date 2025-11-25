Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:35 хвилин
За тиждень до «чорної п'ятниці» українські ритейлери розпочали знижки та акції. Але не всі бізнеси беруть участь у головному розпродажі року. Forbes Ukraine дізнався, чому та які наслідки це має для бізнесу.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
«Чорна п’ятниця» цьогоріч припадає на 28 листопада. Вже за тиждень до цієї дати компанії розпочали знижки та акції. Для них це можливість залучити нових клієнтів, розпродати залишки та різко наростити продажі наприкінці року.
У 2024-му в цей період у найбільшого онлайн-ритейлера в Україні Rozetka середній чек зріс на 40%, виторг магазинів «JYSK Україна» перевищив 500 млн грн, у «Фокстроту» за вісім днів зріс утричі проти трьох звичайних тижнів місяця, писав Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.