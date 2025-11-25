За тиждень до «чорної п'ятниці» українські ритейлери розпочали знижки та акції. Але не всі бізнеси беруть участь у головному розпродажі року. Forbes Ukraine дізнався, чому та які наслідки це має для бізнесу.

«Чорна п’ятниця» цьогоріч припадає на 28 листопада. Вже за тиждень до цієї дати компанії розпочали знижки та акції. Для них це можливість залучити нових клієнтів, розпродати залишки та різко наростити продажі наприкінці року.

У 2024-му в цей період у найбільшого онлайн-ритейлера в Україні Rozetka середній чек зріс на 40%, виторг магазинів «JYSK Україна» перевищив 500 млн грн, у «Фокстроту» за вісім днів зріс утричі проти трьох звичайних тижнів місяця, писав Forbes Ukraine.