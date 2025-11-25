За неделю до «черной пятницы» украинские ритейлеры начали устраивать скидки и акции. Но не все бизнесы участвуют в главной распродаже года. Forbes Ukraine узнал, почему и какие последствия это имеет для бизнеса.

«Черная пятница» в этом году попадает на 28 ноября. За неделю до этой даты компании начали устраивать скидки и акции. Для них это возможность привлечь новых клиентов, распродать остатки и резко увеличить продажи в конце года.

В 2024-м в этот период у крупнейшего онлайн-ритейлера в Украине Rozetka средний чек вырос на 40%, выручка магазинов «JYSK Украина» превысила 500 млн грн, у «Фокстрота» за восемь дней выросла в три раза против трех обычных недель месяца, писал Forbes Ukraine.