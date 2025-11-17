Утримання кафе чи магазину – це видатки на оренду, оплату праці, комуналку тощо. Оптимізувати витрати дозволяє вендинговий бізнес: автомат займає площу в кілька квадратних метрів, зазвичай потребує обслуговування один-два рази на тиждень, а для продажів не потрібен персонал. Як підприємцям зайти у цю нішу?

Українські бізнеси тестують вендинг уже понад 10 років. Останні приклади: у 2025-му в Києві зʼявилися перші 20 поштоматів онлайн-ритейлера Makeup, «розумний» магазин заморожених продуктів від «Гудфуд Вдома», «устричний» автомат від мережі ресторанів «Чорноморка». Цього ж року дистриб’ютор та розробник іграшок Kiddisvit встановив перший автомат із продажу іграшок у дніпровському ТРЦ «Караван», повідомив у Facebook співзасновник Павло Овчинніков.

Мережа аптек АНЦ з 2023 року розвиває лікомати – автономні пункти видачі ліків, замовлених онлайн, яких зараз понад 170 одиниць, за даними сайту АНЦ.