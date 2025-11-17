Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
14:22 хвилин
Утримання кафе чи магазину – це видатки на оренду, оплату праці, комуналку тощо. Оптимізувати витрати дозволяє вендинговий бізнес: автомат займає площу в кілька квадратних метрів, зазвичай потребує обслуговування один-два рази на тиждень, а для продажів не потрібен персонал. Як підприємцям зайти у цю нішу?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Українські бізнеси тестують вендинг уже понад 10 років. Останні приклади: у 2025-му в Києві зʼявилися перші 20 поштоматів онлайн-ритейлера Makeup, «розумний» магазин заморожених продуктів від «Гудфуд Вдома», «устричний» автомат від мережі ресторанів «Чорноморка». Цього ж року дистриб’ютор та розробник іграшок Kiddisvit встановив перший автомат із продажу іграшок у дніпровському ТРЦ «Караван», повідомив у Facebook співзасновник Павло Овчинніков.
Мережа аптек АНЦ з 2023 року розвиває лікомати – автономні пункти видачі ліків, замовлених онлайн, яких зараз понад 170 одиниць, за даними сайту АНЦ.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.