У серпні 2024 року сервіс доставки заморожених страв «Гудфуд Вдома» вийшов на польський ринок. В Україні це бізнес із виторгом у 54 млн грн за 2024 рік і майже 17 000 активних клієнтів, за даними компанії. З якими викликами зіштовхнувся співзасновник Олександр Гудков на сусідньому ринку та яких результатів вдалося досягти?

Олександр Гудков разом з мамою та сестрою, Тамарою та Юлією Гудковими, у 2012 році заснував сервіс з корпоративного харчування «Гудфуд Ворк». За вісім років бізнес виріс з 300 до 15 000 обідів на добу та обслуговував майже 100 офісів.

З початком пандемії у 2020 році власне виробництво переорієнтували на виготовлення заморожених страв для роздрібних клієнтів – так зʼявився «Гудфуд Вдома». Фішка – страви, що складно приготувати самотужки. Окрім базового асортименту, компанія пропонує пироги, лазанью, тирамісу, безглютенові котлети та веганські біфштекси.