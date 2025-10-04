У серпні 2024 року сервіс доставки заморожених страв «Гудфуд Вдома» вийшов на польський ринок. В Україні це бізнес із виторгом у 54 млн грн за 2024 рік і майже 17 000 активних клієнтів, за даними компанії. З якими викликами зіштовхнувся співзасновник Олександр Гудков на сусідньому ринку та яких результатів вдалося досягти?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Олександр Гудков разом з мамою та сестрою, Тамарою та Юлією Гудковими, у 2012 році заснував сервіс з корпоративного харчування «Гудфуд Ворк». За вісім років бізнес виріс з 300 до 15 000 обідів на добу та обслуговував майже 100 офісів.
З початком пандемії у 2020 році власне виробництво переорієнтували на виготовлення заморожених страв для роздрібних клієнтів – так зʼявився «Гудфуд Вдома». Фішка – страви, що складно приготувати самотужки. Окрім базового асортименту, компанія пропонує пироги, лазанью, тирамісу, безглютенові котлети та веганські біфштекси.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.