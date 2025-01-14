Швидкі устриці. Власниця «Чорноморки» Ольга Копилова інвестує €100 000 у мережу устричних автоматів. Чи спрацює ідея?

У січні в столичному ТРЦ Respublika Park відкриється новий ресторан «Чорноморка» з незвичною послугою – автоматом із устрицями. Власниця мережі Ольга Копилова планує встановлювати їх у бізнес-центрах, на АЗС та навіть вокзалах. Що про ідею думають інші ресторатори?

На ринку морських делікатесів зʼявиться нова послуга. «Я побачила акваріум із раками в Естонії і подумала: чому б не зробити автомат, але з устрицями, щоб не діставати їх звідти руками?» – каже власниця мережі рибних ресторанів «Чорноморка» Ольга Копилова.

Шлях від ідеї до готового устричного автомату зайняв два роки. Роботу над першим підприємство з виготовлення вендингових автоматів Avangard завершило у грудні 2024 року. Саме він вирушить до Respublika Park.