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Швидкі устриці. Власниця «Чорноморки» Ольга Копилова інвестує €100 000 у мережу устричних автоматів. Чи спрацює ідея?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

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Ольга Копилова, Чорноморка /Колаж Анна Наконечна

Ольга Копилова, засновниця «Чорноморки». Фото Колаж Анна Наконечна

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У січні в столичному ТРЦ Respublika Park відкриється новий ресторан «Чорноморка» з незвичною послугою – автоматом із устрицями. Власниця мережі Ольга Копилова планує встановлювати їх у бізнес-центрах, на АЗС та навіть вокзалах. Що про ідею думають інші ресторатори?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

На ринку морських делікатесів зʼявиться нова послуга. «Я побачила акваріум із раками в Естонії і подумала: чому б не зробити автомат, але з устрицями, щоб не діставати їх звідти руками?» – каже власниця мережі рибних ресторанів «Чорноморка» Ольга Копилова

Шлях від ідеї до готового устричного автомату зайняв два роки. Роботу над першим підприємство з виготовлення вендингових автоматів Avangard завершило у грудні 2024 року. Саме він вирушить до Respublika Park. 

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