Найбільший онлайн-ритейлер косметики в Україні Makeup запустив мережу поштоматів. У проєкт уже інвестували понад 2 млн грн, а до 2026-го компанія планує розширити мережу по всій країні. Чи зможе вона конкурувати з «Епіцентром» та «Новою поштою»