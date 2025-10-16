Найбільший онлайн-ритейлер косметики в Україні Makeup запустив мережу поштоматів. У проєкт уже інвестували понад 2 млн грн, а до 2026-го компанія планує розширити мережу по всій країні. Чи зможе вона конкурувати з «Епіцентром» та «Новою поштою»
Makeup почав розвивати пункти самовидачі. У жовтні 2025-го в Києві запрацювало 20 поштоматів компанії, каже PR & Marketing директорка Makeup Ольга Кузнєцова.
Поштомати розташовані в житлових районах – біля супермаркетів, кафе та інших точок міської інфраструктури.
