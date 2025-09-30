Прослухати матеріал
Українські ресторани переживають складні часи, як і більшість бізнесів. Кадрова криза, здорожчання сировини, зростання орендних платежів тощо. Як почуваються ресторатори і що збираються робити, щоб втриматися на плаву?
Якби це був основний бізнес, закрила би вже заклад, розповідає співвласниця бару «Лиса Гора» у Києві Олеся Остафієва. «Люди почали економити не одразу, а десь із початку 2024 року: ми підняли ціни, відвідуваність не зменшилась, але виторг лишився на тому ж рівні», – пояснює підприємиця. Зараз бізнес переважно працює в нуль, додає вона. Утримуємо колектив, локацію і гостя на період кризи, говорить Остафієва.
На перший погляд, зарано говорити про кризу. У 2025 році в Києві відкрилося понад 160 закладів, закрилось – 60, свідчать дані сервісу FoodMap.Kyiv. Проте пік закриттів прийшовся на літо 2025–го – припинили роботу 30 закладів, тоді як влітку 2024-го – 19.
