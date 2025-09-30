Украинские рестораны переживают сложные времена, как большинство бизнесов. Кадровый кризис, удорожание сырья, рост арендных платежей и т.д. Как чувствуют себя рестораторы и что собираются делать, чтобы удержаться на плаву?

Если бы это был основной бизнес, закрыла бы уже заведение, рассказывает совладелица бара «Лысая Гора» в Киеве Олеся Остафиева. «Люди начали экономить не сразу, а где-то с начала 2024 года: мы подняли цены, посещаемость не уменьшилась, но выручка осталась на том же уровне», – объясняет предпринимательница. Сейчас бизнес преимущественно работает в ноль, добавляет она. Удерживают коллектив, локацию и гостя на период кризиса, говорит Остафиева.

На первый взгляд, рано говорить о кризисе. В 2025 году в Киеве открылось более 160 заведений, закрылось – 60, свидетельствуют данные сервиса FoodMap.Kyiv. Однако пик закрытий пришелся на лето 2025 – прекратили работу 30 заведений, тогда как летом 2024-го – 19.