Термін каденції нинішнього бізнес-омбудсмена Романа Ващука добігає кінця. Що він встиг зробити, які має побажання наступнику та чи покращився бізнес-клімат у країні, зокрема для МСБ, – Ващук розповів у випуску «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.
Колишній посол Канади Роман Ващук, 59, очолив Раду бізнес-омбудсмена з грудня 2021 року і став людиною, яка покликана покращувати бізнес-клімат в Україні. Його термін на цій посаді добігає кінця найближчим часом. Протягом чотирьох років він намагався покращити умови, в яких працюють українські компанії. Чи вдалося це зробити та що має стати пріоритетом для його наступників?
