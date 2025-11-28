Термін каденції нинішнього бізнес-омбудсмена Романа Ващука добігає кінця. Що він встиг зробити, які має побажання наступнику та чи покращився бізнес-клімат у країні, зокрема для МСБ, – Ващук розповів у випуску « Business Breakfast з Володимиром Федоріним » від Forbes Ukraine.

Книга «Генерал Кук» українського історика і публіциста Володимира В’ятровича знайомить з історією останнього командира УПА. Автор описує шлях Василя Кука від повстанської армії до незалежної України, боротьбу за справедливість, складність і водночас силу політичних та управлінських рішень. Цю книгу тільки-но дочитав бізнес-омбудсмен Роман Ващук, який і сам вплинув на трансформації всередині держави.

Колишній посол Канади Роман Ващук, 59, очолив Раду бізнес-омбудсмена з грудня 2021 року і став людиною, яка покликана покращувати бізнес-клімат в Україні. Його термін на цій посаді добігає кінця найближчим часом. Протягом чотирьох років він намагався покращити умови, в яких працюють українські компанії. Чи вдалося це зробити та що має стати пріоритетом для його наступників?