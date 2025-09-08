Українська режисерка Таня Муіньо знімає кліпи для світових зірок, креативна агенція Banda виграє срібного «Каннського лева», а мультфільм «Мавка» підкорює європейські кінотеатри. За останні п’ять років український креатив перетворився на помітне явище у світі. Серед нової хвилі гравців – студія Awarded, яка спеціалізується на створенні візуальних презентацій для режисерів, брендів і стартапів. У її портфоліо – проєкти для Spotify, OYSHO, Levi’s, «Vodafone Україна», KFC та інших. Forbes BrandVoice розповідає про послуги та філософію Awarded – команди, яка експортує українську креативність, а значить, формує новий образ України у світі.

Про компанію Awarded – креативна команда, заснована українками в 2020 році. Компанія спеціалізується на візуальному сторітелінгу для режисерів, бізнесів і стартапів з усього світу. Місія – допомагати брендам бути почутими, зрозумілими та обраними, відкривати нові ринки й аудиторії. Компанія починала як сервіс для створення режисерських трітментів – презентацій, які допомагають вигравати конкурси. Однак сьогодні її портфель включає також інвесторські пітчі, корпоративні інтерактивні презентації та сайти-портфоліо. Команда працює з клієнтами у понад 22 країнах, зокрема в США, Великій Британії, країнах ЄС, на Близькому Сході та в Азії.

Креативність по-українськи

Зародження сучасної української креативної індустрії почалося з появою покоління митців, які відійшли від радянського конформізму і почали мислити вільно. Цей імпульс поступово призвів до появи впродовж 2010-х років сильних команд, здатних створювати контент світового рівня. «В холдингу Tabasco Group, де ми працювали, сформувався потужний творчий осередок, що дав старт багатьом проєктам, – згадує Руслана Артеменко, співвласниця Awarded. – Ми щиро розвивали індустрію, прагнучи зберігати власну ідентичність».

Руслана Артеменко, співвласниця Awarded

Починаючи з 2010-х, у Києві все частіше стали знімати кліпи для зірок світового рівня, зокрема для гурту Coldplay. У 2020-му відео на їхню пісню Trouble In Town знімали просто біля столичної станції метро «Олімпійська».

«До нас приїжджали не через вартість, а тому що ми справді створювали якісний матеріал, – кажуть співвласниці Awarded. – Саме тоді з’явилося відчуття, що українці є частиною глобального ринку».

Повномасштабна війна, попри всі ризики, не знищила цю динаміку, а трансформувала її. Багато студій відкрили представництва за кордоном, частина фахівців вийшли на нові ринки.

«Ця війна стала першою в історії цифровою війною. І українці відреагували на неї креативом: від глибокого англомовного сторітелінгу, як у United24, до дотепних мемів, які миттєво розходилися мережею. Ми не мовчали – і саме в цьому, я вважаю, була наша сила», – переконана Юлія Давиденко.

Юлія Давиденко, співвласниця Awarded

Серед інших переваг, які роблять українців затребуваними на глобальному ринку, називають емпатію, працьовитість і готовність шукати рішення. Саме цей підхід – глибокий, людяний і вмотивований – став основою для створення агенції Awarded.

Ключові послуги компанії

Команда Awarded працює на перетині креативу, технологій, естетики та інновацій. Найважливішим напрямом є створення режисерських трітментів – візуальних презентацій, які коротко передають основну ідею майбутнього відео, реклами чи фільму. Саме такі трітменти режисери подають на конкурс – пітч, щоб отримати право на реалізацію проєкту.

«Раніше режисери самі писали трітменти – часто ночами, бо вдень на це часу не вистачало. А тепер цю частину роботи ми взяли на себе – і з цього, по суті, народилася нова індустрія», – ділиться Юлія Давиденко.

Назва Awarded походить від результату, який отримує проєкт після перемоги у пітчі.

Awarded — означає визнання. Наше покликання в тому, щоб кожна наша презентація допомагала клієнтам дійти до цього статусу, Руслана Артеменко співвласниця Awarded

Серед клієнтів Awarded – режисери, стартапи, креативні агенції та продакшени з усього світу. «Ми не працюємо з дизайном заради дизайну, адже кожен трітмент – це історія, яка має виграти. Це завжди результат глибокого дослідження, інтерв’ю, брейнштормів», – каже Юлія Давиденко, яка має багаторічний досвід у маркетингу та глибоке розуміння комунікаційних стратегій. А Руслана Артеменко додає до роботи розмаїття досвіду у сфері продюсування та менеджменту режисерів, що допомагає створювати презентації, максимально адаптовані до потреб креативної індустрії.

Руслана Артеменко та Юлія Давиденко, співвласниці Awarded Фото надано пресслужбою

Процес розробки починається з дослідження. «Ще до дзвінка з клієнтом ми вивчаємо його сайт, соцмережі, стиль та цінності. А під час онлайн-зустрічі – проводимо глибинне інтервʼю», – розповідають про робочий процес співзасновниці.

Далі команда підбирає візуальні матеріали, за потреби – пише тексти, а потім усе інтегрує в дизайн, створюючи інтерактивний документ, що виглядає як окремий артоб’єкт.

На типовий трітмент у команди йде лише три дні. Його використовують не лише на етапі пітчу, а й пізніше на знімальному майданчику як інструкцію для команди.

Серед знакових проєктів – трітмент для Spotify. «Ми створили настільки естетичну обгортку їхнього продукту, що потім клієнти просили нас зробити так само», – ділиться Руслана.

Проєкт Awarded

Крім трітментів, Awarded працює над інтерактивним сторітелінгом для брендів, особистостей та стартапів. «Це не сухі класичні презентації, а живі цифрові історії, які розгортаються у вигляді мінісайтів, із повним візуальним зануренням», – ділиться Юлія.

Ще один напрям – портфоліо для креативних фахівців і агенцій. Awarded створює їх із відео, анімацією, звуком і атмосферою, яка точно передає суть творчості. «Ми занурюємо глядача в продукт – через шрифти, музику, структуру, динаміку. Усе має звучати й працювати як єдиний організм», – розповідає Давиденко.

Компанія також долучається до документальних проєктів. Зокрема, розробляла документальний фільм про темношкірих британських фотографів, який нині пітчиться для Netflix, а також працювала над коротким метром про острів Міконос, презентованим на міжнародних фестивалях.

Вацлав Сладек, виконавчий директор Creative Embassy, про співпрацю з Awarded Ми звернулися до Awarded, щоб перетворити презентацію з банального перегортування слайдів на захопливу історію, здатну донести бачення режисера і до агентства, і до клієнта. Awarded дали саме те, що ми шукали: чітку структуру, потужну візуальну мову й стратегічну ясність. Вони працюють як органічне продовження нашої команди – швидко, сфокусовано та з глибокою відданістю якості, яку підсилюють етичність і людяність. При цьому вони завжди тримають фокус на перемозі.

Про цінності

Основою підходу Awarded є глибока емпатія до клієнта й відповідальність за результат. Засновниці компанії переконані: кожен проєкт, який виходить з їхньої студії, має вигравати пітчі та ставати частиною візуального бренду.

«Ми не погоджуємося на ті проєкти, в яких не зможемо зробити «вау». Якщо є сумніви щодо результату, то відмовляємося, тому що це не тільки про наш імідж, а й про репутацію України», Юлія Давиденко співвласниця Awarded

Саме завдяки цьому в команди високий рівень довіри та повторних замовлень. «Кожен другий підготовлений нами трітмент виграє проєкт, – говорять співвласниці. – Це один із найвищих показників в індустрії і водночас підтвердження того, що команда потрапляє точно в ціль».

Більшість кейсів дизайнери реалізують у двох мовах – із можливістю змінювати мову натисканням на шрифт або навіть дублювання трітменту голосом режисера замість тексту.

Часто додають інноваційні елементи, зокрема імерсивне занурення за допомогою музичного супроводу. Один із таких проєктів команда створювала онлайн у режимі реального часу, працюючи з двох континентів і трьох різних часових поясів. Серед особливо теплих прикладів – дитячий шрифт, написаний дитиною для спеціального проєкту.

Працюючи з клієнтами з різних ринків, команда добре розуміє, що універсальних рішень не існує. У кожної країни – свій культурний контекст, естетика, мовні нюанси. «Наше завдання – не просто адаптувати продукт, а зробити його доречним саме в тій країні, де він має звучати, – розповідає Юлія. – Досвід роботи з десятками країн навчив команду помічати найменші відмінності, уникати непорозумінь і з повагою ставитися до кожного контексту». Цей культурний компас – одна з причин, чому з Awarded співпрацюють клієнти з різних куточків світу.

Водночас студія свідомо не співпрацює з брендами, пов’язаними з гемблінгом, тютюновою продукцією або країною-агресором. «Ми прямо ставимо запитання. Якщо є російський слід, то співпраці не буде. Якщо не збігаються цінності, теж ні», – кажуть співвласниці.

Рей Баракат, генеральний директор Clandestino film, про співпрацю з Awarded Наша мета була простою, але амбітною – створити концепцію, яка виділить нас на міжнародному пітчі, перетворивши режисерське бачення на привабливу ідею. Те, що ми отримали від команди Awarded, значно перевершило очікування. Вони точно відчули суть проєкту і вивели матеріал на принципово новий рівень, передбачаючи потенційні виклики. Їхня здатність поєднувати дисципліну з відкритістю робить співпрацю по-справжньому продуктивною. Це рідкісний баланс швидкості, креативності та надійності.

Про команду

Команда не розкриває точну кількість дизайнерів, адже багато хто працює за проєктною моделлю і географія щоразу змінюється. Проте кістяк базується в Києві – це принципова позиція. «Нам болить за людей і нашу країну, і щодня ми працюємо на тлі цих переживань», – говорить Руслана.

Внутрішня культура Awarded побудована на турботі. Після інтенсивних проєктів дизайнери обов’язково беруть день відпочинку.

Awarded Фото надано пресслужбою

«Ми бережемо кадри, бо як тільки перетворишся на бездушну машину, то зникне найважливіше – людяність, – говорить Юлія. – А це саме те, чого наразі бракує багатьом світовим студіям».

Про вартість послуг

Вартість послуг команда формує індивідуально – під кожен запит, враховуючи специфіку задачі та ринку, на якому працює клієнт. Ключовими факторами є обсяг роботи, її складність, глибина занурення в проєкт і країна, для якої готується продукт. «На американському ринку – одні цінові рамки, на українському – зовсім інші, – пояснюють співзасновниці. – Але якщо порівнювати якість, ціну та силу ідей, то Україна стабільно в топі. Ми можемо бути одними з найсильніших у світі».