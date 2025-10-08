Philip Morris у 2024-му інвестував $1,5 млрд у просування систем нагрівання тютюну. Менше сотої частини цього бюджету дійшло до України, цього досить для створення дорогих інтерактивних проєктів. Яка ефективність такого experiential-маркетингу?

На кіностудії Довженко побудували майже справжню Антарктичну станцію «Академік Вернадський», тут є ковзанка, льодяна кімната з температурою до -14 градусів, копія найпівденнішого бару світу «Фарадей», кінозал, фотоспот із крамницею тощо. Це нова тимчасова маркетингова активність Philip Morris для просування систем нагрівання тютюну. Цей поп-ап почав працювати 27 вересня і тривав девʼять днів. Концепцію розробила агенція don’t take fake, на монтаж станції пішло 30 днів, розповіли на презентації заходу.

Це вже другий поп-ап бренду. Перший масштабний проєкт – «Розвантажувальна станція» – зробили в квітні 2024-го. Тоді на парковці інноваційного парку Unit.City зі 100 контейнерів склали простір, у якому розмістили кінозал, бар і фотоспоти.