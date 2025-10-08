Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:21 хвилин
Philip Morris у 2024-му інвестував $1,5 млрд у просування систем нагрівання тютюну. Менше сотої частини цього бюджету дійшло до України, цього досить для створення дорогих інтерактивних проєктів. Яка ефективність такого experiential-маркетингу?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
На кіностудії Довженко побудували майже справжню Антарктичну станцію «Академік Вернадський», тут є ковзанка, льодяна кімната з температурою до -14 градусів, копія найпівденнішого бару світу «Фарадей», кінозал, фотоспот із крамницею тощо. Це нова тимчасова маркетингова активність Philip Morris для просування систем нагрівання тютюну. Цей поп-ап почав працювати 27 вересня і тривав девʼять днів. Концепцію розробила агенція don’t take fake, на монтаж станції пішло 30 днів, розповіли на презентації заходу.
Це вже другий поп-ап бренду. Перший масштабний проєкт – «Розвантажувальна станція» – зробили в квітні 2024-го. Тоді на парковці інноваційного парку Unit.City зі 100 контейнерів склали простір, у якому розмістили кінозал, бар і фотоспоти.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.