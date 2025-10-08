Philip Morris в 2024-м инвестировал $1,5 млрд в продвижение систем нагрева табака. Меньше сотой части этого бюджета дошло до Украины, этого достаточно для создания очень дорогих интерактивных проектов. Какова эффективность такого experiential-маркетинга?

На киностудии Довженко построили почти настоящую Антарктическую станцию ​​«Академик Вернадский», здесь есть каток, ледяная комната с температурой до -14 градусов, копия южного бара мира «Фарадей», кинозал, фотоспот с магазином и т.д. Это новая временная маркетинговая активность Philip Morris для продвижения систем нагрева табака. Этот поп-ап начал работу 27 сентября и длился девять дней. Концепцию разработало агентство donʼt take fake, на монтаж станции ушло 30 дней, рассказали на презентации мероприятия.

Это уже второй поп-ап бренда. Первый масштабный проект – «Разгрузочная станция» – был сделан в апреле 2024-го. Тогда на парковке инновационного парка Unit.City из 100 контейнеров сложили пространство, в котором разместили кинотеатр, бар и фотоспоты.