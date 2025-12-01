Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:59 хвилин
У грудні 2025-го завершується десятирічний перехідний період, протягом якого українські виробники коньяку мали змінити назву напою на бренді. Це – частина євроінтеграції України. Що чекає на тих, хто запізниться?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
«Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo – лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою», – говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський. У рік компанія виробляє 10 млн пляшок коньяку і бренді.
«Всі коньяки, які ми вироблятимемо з січня 2026-го, вже матимуть назву «бренді», – каже Корчинський.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.