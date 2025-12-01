У грудні 2025-го завершується десятирічний перехідний період, протягом якого українські виробники коньяку мали змінити назву напою на бренді. Це – частина євроінтеграції України. Що чекає на тих, хто запізниться?

«Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo – лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою», – говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський. У рік компанія виробляє 10 млн пляшок коньяку і бренді.

«Всі коньяки, які ми вироблятимемо з січня 2026-го, вже матимуть назву «бренді», – каже Корчинський.