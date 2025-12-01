Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Бренді замість коньяку. Українські виробники мають змінити назву напою до 1 січня 2026-го, встигнуть – не всі. Що їм загрожує?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

З 1 січня 2026-го українські виробники коньяку мають змінити назву напою на бренді /Shutterstock

З 1 січня 2026-го українські виробники коньяку мають змінити назву напою на бренді Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:59

У грудні 2025-го завершується десятирічний перехідний період, протягом якого українські виробники коньяку мали змінити назву напою на бренді. Це – частина євроінтеграції України. Що чекає на тих, хто запізниться?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

«Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo – лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою», – говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський. У рік компанія виробляє 10 млн пляшок коньяку і бренді. 

«Всі коньяки, які ми вироблятимемо з січня 2026-го, вже матимуть назву «бренді», – каже Корчинський.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні