В декабре 2025 года завершается десятилетний переходный период, в течение которого украинские производители коньяка должны были изменить название напитка на бренди. Это – часть евроинтеграции Украины. Что ожидает тех, кто опоздает?

«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo – лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», – говорит СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский. В год компания производит 10 млн бутылок коньяка и бренди.

«Все коньяки, которые мы будем производить с января 2026-го, уже будут называться «бренди», – говорит Корчинский.