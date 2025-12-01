Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Бренди вместо коньяка. Украинские производители должны изменить название напитка до 1 января 2026-го, успеют – не все. Что им грозит?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

З 1 січня 2026-го українські виробники коньяку мають змінити назву напою на бренді /Shutterstock

С 1 января 2026 года украинские производители коньяка должны изменить название напитка на бренди. Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:59

В декабре 2025 года завершается десятилетний переходный период, в течение которого украинские производители коньяка должны были изменить название напитка на бренди. Это – часть евроинтеграции Украины. Что ожидает тех, кто опоздает?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo – лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», – говорит СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский. В год компания производит 10 млн бутылок коньяка и бренди.

«Все коньяки, которые мы будем производить с января 2026-го, уже будут называться «бренди», – говорит Корчинский.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні