Крупнейший онлайн-ритейлер косметики в Украине Makeup запустил сеть почтоматов. В проект уже инвестировали более 2 млн грн, а до 2026 года компания планирует расширить сеть по всей стране. Сможет ли она конкурировать с «Эпицентром» и «Новой почтой»