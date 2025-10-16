Крупнейший онлайн-ритейлер косметики в Украине Makeup запустил сеть почтоматов. В проект уже инвестировали более 2 млн грн, а до 2026 года компания планирует расширить сеть по всей стране. Сможет ли она конкурировать с «Эпицентром» и «Новой почтой»
Makeup начал развивать пункты самовыдачи. В октябре 2025-го в Киеве заработало 20 почтоматов компании, говорит PR&Marketing директор Makeup Ольга Кузнецова.
Почтоматы расположены в жилых районах – возле супермаркетов, кафе и других точек городской инфраструктуры.
