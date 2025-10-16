Forbes Digital підписка
Доставка красоты. Makeup запускает собственные почтоматы, инвестиции могут составить десятки миллионов. Зачем ритейлеру собственная логистика?

Forbes

3 хв читання

поштомат Makeup /пресс-служба Makeup

Makeup начал развивать пункты самовыдачи Фото пресс-служба Makeup

Крупнейший онлайн-ритейлер косметики в Украине Makeup запустил сеть почтоматов. В проект уже инвестировали более 2 млн грн, а до 2026 года компания планирует расширить сеть по всей стране. Сможет ли она конкурировать с «Эпицентром» и «Новой почтой»

Makeup начал развивать пункты самовыдачи. В октябре 2025-го в Киеве заработало 20 почтоматов компании, говорит PR&Marketing директор Makeup Ольга Кузнецова.

Почтоматы расположены в жилых районах – возле супермаркетов, кафе и других точек городской инфраструктуры.

