З першого погляду, гарантії походження електрики з відновлювальних джерел не дають переваг українському бізнесу. Проте все більше компаній купують їх. Чому МХП та «Асканія» та Knauf готові переплачувати за зелену енергію та як це працює?

«Для партнерів в ЄС питання «чи ваша продукція вироблена з використанням «зелених» джерел енергії?» стає майже таким самим важливим, як якість», – каже директор компанії «Асканія Енерджі» Євген Пятько.

Наприкінці вересня 2025-го «Асканія» підписала угоду з «Д.Трейдінг» про купівлю гарантій походження (ГП) – електронні сертифікати, які підтверджують виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Раніше «Д.Трейдінг» уклала подібні угоди з виробником цементу Knauf, найбільшим виробником курятини МХП та «Запорізьким абразивним комбінатом».