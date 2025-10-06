Forbes Digital підписка
«Дверь к экспортным контрактам». МХП, Knauf и «Аскания» покупают гарантии происхождения электричества из ВИЭ. Как это работает и что дает бизнесу?

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Чому українські компанії почали купляти гарантії походження енергії та як це працює? /Getty Images

Почему украинские компании начали покупать гарантии происхождения энергии и как это работает? Фото Getty Images

На первый взгляд, гарантии происхождения электричества из возобновляемых источников не дают преимуществ украинскому бизнесу. Однако все больше компаний покупают их. Почему МХП, «Аскания» и Knauf готовы переплачивать за зеленую энергию и как это работает?

«Для партнеров в ЕС вопрос «выработана ли ваша продукция с использованием зеленых источников энергии?» становится почти таким же важным, как качество», – говорит директор компании «Аскания Энерджи» Евгений Пятько.

В конце сентября 2025-го «Аскания» подписала соглашение с «Д.Трейдинг» о покупке гарантий происхождения (ГП) – электронных сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии из возобновляемых источников. Ранее «Д.Трейдинг» заключила подобные соглашения с производителем цемента Knauf, крупнейшим производителем курятины МХП и Запорожским абразивным комбинатом.

