Дві креативні групи – Fedoriv Group та I am Idea – майже одночасно запустили нові «агенції в групах» – Katana та Swoon. Обидві орієнтовані на малий та середній бізнес. Чому креативники розділяють команди на спеціалізовані юніти?

Андрій Федорів 4 листопада оголосив про запуск Katana – нової агенції всередині Fedoriv Group. Це вже третя спеціалізована агенція у складі групи разом з HyperNormal, яка спеціалізується на digital-first-брендах, та Volt, що відповідає за маркетинг нерухомості.

Katana фокусується на двох продуктах – швидких рекламних кампаніях та брендингових спринтах (неймінг, дизайн, паковання). Середній чек – від €15 000 до €30 000. Водночас середній чек Fedoriv Group – від €25 000 до €500 000. «Це не спроба зробити той самий продукт дешевше, – пояснює Андрій Федорів, засновник Fedoriv Group. – Це інший продукт: швидкий та сфокусований, без досліджень і стратегій».