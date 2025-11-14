Підписка від 49 грн
«Фокусуємося на МСБ». Чому Fedoriv Group та I am Idea розділяють бізнеси на внутрішні агенції. Кейси Swoon і Katana

Ліза Сідорова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ліза Сідорова
Forbes

4 хв читання

Андрій Федорів Katana /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Андрій Федорів відкрив уже третю спеціалізовану агенцію у складі Fedoriv Group. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дві креативні групи – Fedoriv Group та I am Idea – майже одночасно запустили нові «агенції в групах» – Katana та Swoon. Обидві орієнтовані на малий та середній бізнес. Чому креативники розділяють команди на спеціалізовані юніти?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Андрій Федорів 4 листопада оголосив про запуск Katana – нової агенції всередині Fedoriv Group. Це вже третя спеціалізована агенція у складі групи разом з HyperNormal, яка спеціалізується на digital-first-брендах, та Volt, що відповідає за маркетинг нерухомості.

Katana фокусується на двох продуктах – швидких рекламних кампаніях та брендингових спринтах (неймінг, дизайн, паковання). Середній чек – від €15 000 до €30 000. Водночас середній чек Fedoriv Group – від €25 000 до €500 000. «Це не спроба зробити той самий продукт дешевше, – пояснює Андрій Федорів, засновник Fedoriv Group. – Це інший продукт: швидкий та сфокусований, без досліджень і стратегій».

