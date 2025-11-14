Две креативные группы – Fedoriv Group и I am Idea – почти одновременно запустили новые «агентства в группах» – Katana и Swoon. Обе ориентированы на малый и средний бизнес. Почему креативщики разделяют команды на специализированные юниты?

Андрей Федорив 4 ноября объявил о запуске Katana – новом агентстве внутри Fedoriv Group. Это уже третье специализированное агентство в составе группы вместе с HyperNormal, которое специализируется на digital-first-брендах, и Volt, отвечающим за маркетинг недвижимости.

Katana фокусируется на двух продуктах – быстрых рекламных кампаниях и брендинговых спринтах (нейминг, дизайн, упаковка). Средний чек – от €15 000 до €30 000. В то же время средний чек Fedoriv Group – от €25 000 до €500 000. «Это не попытка сделать тот же продукт дешевле, – объясняет Андрей Федорив, основатель Fedoriv Group. – Это другой продукт: быстрый и сфокусированный, без исследований и стратегий».