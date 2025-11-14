Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Фокусируемся на МСБ». Почему Fedoriv Group и I am Idea разделяют бизнес на внутренние агентства. Кейсы Swoon и Katana

Лиза Сидорова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Лиза Сидорова
Forbes

4 хв читання

Андрій Федорів Katana /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Андрей Федорив открыл уже третье специализированное агентство в составе Fedoriv Group. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:28

Две креативные группы – Fedoriv Group и I am Idea – почти одновременно запустили новые «агентства в группах» – Katana и Swoon. Обе ориентированы на малый и средний бизнес. Почему креативщики разделяют команды на специализированные юниты?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Андрей Федорив 4 ноября объявил о запуске Katana – новом агентстве внутри Fedoriv Group. Это уже третье специализированное агентство в составе группы вместе с HyperNormal, которое специализируется на digital-first-брендах, и Volt, отвечающим за маркетинг недвижимости.

Katana фокусируется на двух продуктах – быстрых рекламных кампаниях и брендинговых спринтах (нейминг, дизайн, упаковка). Средний чек – от €15 000 до €30 000. В то же время средний чек Fedoriv Group – от €25 000 до €500 000. «Это не попытка сделать тот же продукт дешевле, – объясняет Андрей Федорив, основатель Fedoriv Group. – Это другой продукт: быстрый и сфокусированный, без исследований и стратегий».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні