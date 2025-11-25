Прослухати матеріал
Росія з періодичністю у десять днів масовано обстрілює українську енергетику. Такий темп ударів не дозволяє повноцінно її відновити. Наскільки критична ситуація і чи витримає енергосистема зиму?
Пошматована арматура, небо замість стелі, уламки обладнання вперемішку з камінням замість підлоги – такий вигляд зсередини має одна з електростанцій ДТЕК після чергового російського обстрілу на відео, опублікованому Аssociated Press 14 листопада.
– О шостій прилетіли ракети, ховались хто де, бо бігти в укриття було страшно, – говорить один із співробітників компанії.
