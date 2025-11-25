Підписка від 25 грн
«Готуватись треба до гіршого». Україні не вдається відновити енергосистему. Чого очікувати взимку?

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

3 хв читання

Зруйнована електростанція ДТЕК /пресслужба ДТЕК

Зруйнована електростанція ДТЕК Фото пресслужба ДТЕК

Росія з періодичністю у десять днів масовано обстрілює українську енергетику. Такий темп ударів не дозволяє повноцінно її відновити. Наскільки критична ситуація і чи витримає енергосистема зиму?

Пошматована арматура, небо замість стелі, уламки обладнання вперемішку з камінням замість підлоги – такий вигляд зсередини має одна з електростанцій ДТЕК після чергового російського обстрілу на відео, опублікованому Аssociated Press 14 листопада. 

– О шостій прилетіли ракети, ховались хто де, бо бігти в укриття було страшно, – говорить один із співробітників компанії.

