У ніч на 22 жовтня та вранці Росія здійснила масовану атаку на Україну із застосуванням дронів і ракет. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі, а також значні пошкодження інфраструктури в кількох регіонах. Під ударом була енергетична інфраструктура – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.
Деталі
- Росія цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру України, повідомили у Міністерстві енергетики. Внаслідок атаки у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Як зазначили в «Укренерго», відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.
- «Аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми», – повідомили в «Укренерго». Енергетики закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію та стежити за оновленнями від операторів системи розподілу (обленерго).
- Через атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру, знеструмлено окремі ділянки, зазначили в «Укрзалізниці». Можливі затримки та зміни в русі приміських поїздів. «Укрзалізниця» просить пасажирів стежити за офіційними оновленнями.
- Київ. У столиці внаслідок комбінованої атаки загинули щонайменше двоє людей, кілька осіб постраждали, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
- Дніпровський район: Уламки дрона влучили в 16-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу на шостому поверсі. Рятувальники врятували 10 осіб, зокрема дітей, але, на жаль, виявили тіла двох загиблих. За іншою адресою уламки впали у дворі житлового будинку без займання.
- Печерський район: Уламки ракети влучили в дах триповерхового будинку, що призвело до загоряння та часткового руйнування другого і третього поверхів. За даними ДСНС, в іншому випадку уламки пошкодили верхні поверхи 25-поверхового будинку, але пожежу ліквідували до прибуття рятувальників. Одного постраждалого госпіталізовано.
- Дарницький район: Безпілотники влучили в 17-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу на 14–15-х поверхах. Рятувальники врятували 15 осіб, зокрема двох дітей. Також горіли двоповерхова нежитлова будівля та ангар на території підприємства. Уламки дрона пошкодили будівлю гуртожитку.
- Деснянський район: Пошкоджено фасад 10-поверхового будинку, загорілися автомобіль і газова труба. Рятувальники врятували 20 осіб.
- Солом’янський район: Уламки впали на гаражі, інформації про постраждалих немає.
- Запоріжжя. Внаслідок атаки по місту до лікарень звернулися 13 осіб, зокрема двоє дітей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлові приміщення в різних районах міста. Через нічну атаку майже 2000 людей залишилися без електропостачання.
- Дніпропетровщина. Регіон атакували ракетами та безпілотниками. Над областю збито, за попередніми даними, 42 дрони, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Слов’янській громаді Синельниківського району та Кам’янському пошкоджено інфраструктуру. У Піщанській громаді Самарівського району постраждали приватний будинок, гараж і два автомобілі. У Павлограді пошкоджено п’ятиповерхівку, 11 легкових автомобілів і газогін. Нікополь і Покровська громада зазнали ударів артилерії та FPV-дронів. Загиблих і постраждалих немає.
- Одещина. Під ударом опинилося місто Ізмаїл, де пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням, яке поступово відновлюють. Ворог завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК, спричинивши значні пошкодження, повідомили у компанії. «Енергетики перепідключили об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній, повернувши світло 14 200 родинам. Ремонтні роботи тривають, однак вони потребуватимуть часу. Постраждалих немає», – повідомили у компанії.
