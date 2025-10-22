У ніч на 22 жовтня та вранці Росія здійснила масовану атаку на Україну із застосуванням дронів і ракет. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі, а також значні пошкодження інфраструктури в кількох регіонах. Під ударом була енергетична інфраструктура – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.