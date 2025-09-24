Прослухати матеріал
Американські партнери відвідали перший проєкт у межах угоди про надра – кластер критичних металів на Кіровоградщині від Velta Андрія Бродського. Що передбачає проєкт, який першим може отримати фінансування від фонду відбудови URF за участі DFC США?
«Перейшли від домовленостей до практичної реалізації», – повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв 17 вересня.
У цей день Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до стартового капіталу спільного інвестфонду для відбудови України (URF) та інвестицій у стратегічну промисловість в межах надрової угоди. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного, уточнив Соболєв.
