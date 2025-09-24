Підписка від 49 грн
Кластер за $250 млн. Проєкт титанової компанії Velta може стати першим у межах угоди про надра зі США. Forbes розпитав про подробиці власника Андрія Бродського

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

5 хв читання

Андрій Бродський /Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Velta Holding першою презентувала проєкт американським партнерам. Що за CRM-кластер за $250 млн задумав Бродський? Фото Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Американські партнери відвідали перший проєкт у межах угоди про надра – кластер критичних металів на Кіровоградщині від Velta Андрія Бродського. Що передбачає проєкт, який першим може отримати фінансування від фонду відбудови URF за участі DFC США?

«Перейшли від домовленостей до практичної реалізації», – повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв 17 вересня.

У цей день Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до стартового капіталу спільного інвестфонду для відбудови України (URF) та інвестицій у стратегічну промисловість в межах надрової угоди. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного, уточнив Соболєв.

