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Угода про надра /Getty Images
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Угода про надра зі США. Forbes Ukraine виділив 10 ризиків та 10 переваг для України

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

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Графітовий карʼєр у Кіровоградській області. Фото Getty Images

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Україна та США 30 квітня у Вашингтоні підписали так звану угоду про надра. Документ опубліковано на урядовому порталі. Ця угода, попри певні ризики, створює можливості для України: доступ до капіталу, технологій та інвестицій. 10 ризиків та 10 переваг укладеної угоди – у матеріалі Forbes Ukraine.

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