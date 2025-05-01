Угода про надра зі США. Forbes Ukraine виділив 10 ризиків та 10 переваг для України

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Україна та США 30 квітня у Вашингтоні підписали так звану угоду про надра. Документ опубліковано на урядовому порталі. Ця угода, попри певні ризики, створює можливості для України: доступ до капіталу, технологій та інвестицій. 10 ризиків та 10 переваг укладеної угоди – у матеріалі Forbes Ukraine.
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