Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесе $75 млн, Україна зробить аналогічний внесок у стартовий капітал спільного інвестфонду для відбудови України та інвестицій у стратегічну промисловість. Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та пресслужба DFC.
Деталі
- «Інвестиційний фонд відбудови починає свою операційну роботу – «є перший внесок!» – написала Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
- За її словами, зараз формуються стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. «Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи фонду», – зазначила вона.
- «Половина з $75 млн від українського боку буде забюджетована цього року, решта – наступного», – уточнив Соболєв під час онлайн-зустріч з журналістами 17 вересня. У бюджеті 2026 року на ці цілі закладено 1,9 млрд грн.
- Фонд почне інвестувати в перші проєкти наступного року, очікують у міністерстві. «Американці проявляють особливий інтерес до газових проєктів, – акцентував Соболєв. – Розширити видобуток газу, або запустити нові скважини значно легше, ніж відкривати нові шахти для видобутку літію чи гафнію».
- «Маємо на меті реалізувати три проєкти до кінця 2026 року», – наголосила премʼєрка, не вдаючись у подробиці.
- Пріоритет фонду буде зосереджено на інвестиціях у проєкти, повʼязані з використанням природних ресурсів, енергетики, інфраструктури та ланцюгів постачання критично важливих корисних копалин, які є важливими для просування економічного процвітання США, йдеться в релізі DFC.
- До кінця жовтня керівна рада фонду має призначити адміністратора й інвестиційного радника. «Вже в грудні почнеться активний пошук, відбір і підготовка проєктів та практичне формування портфелю», – повідомив Соболєв.
Контекст
Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.
17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа тут.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення спільного фонду відбудови, який інвестуватиме у видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у супутню інфраструктуру чи переробку виключно в Україні.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Фонд офіційно запустили 23 травня.
13 травня Агенція державно-приватного партнерства та DFC підписали дві комерційні угоди, які чітко прописують структуру управління фондом та механізм його наповнення.
До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.
Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.
