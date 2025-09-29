Багаторічні спроби Міністерства енергетики взяти під контроль «Укренерго» продовжуються. Чергова – ризикує паралізувати управління компанією та заблокувати реструктуризацію її боргів на $825 млн. Чому наглядова рада раптово звільнила правління «Укренерго» разом із керівником Віталієм Зайченком, якого призначила три місяці тому, та чи можливе вирішення конфлікту?

Наглядова рада (НР) «Укренерго» 26 вересня звільнила Віталія Зайченка з посади СЕО. Тимчасовим керівником став член правління Олексій Брехт, який очолював компанію перед Зайченком – із вересня 2024-го по червень 2025-го.

Одночасно з цим НР розпустила правління компанії. Це рішення набирає чинності з вівторка, 30 вересня, каже топменеджер «Укренерго», дотичний до наглядової ради, який погодився спілкуватись анонімно через чутливість питання.