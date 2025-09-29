Прослухати матеріал
Многолетние попытки Министерства энергетики взять под контроль «Укрэнерго» продолжаются. Очередная – рискует парализовать управление компанией и заблокировать реструктуризацию ее долгов на $825 млн. Почему наблюдательный совет внезапно уволил правление «Укрэнерго» вместе с руководителем Виталием Зайченко, назначенным три месяца назад, и возможно ли разрешение конфликта?
Наблюдательный совет (НС) «Укрэнерго» 26 сентября уволил Виталия Зайченко с должности СЕО. Временным руководителем стал член правления Алексей Брехт, возглавлявший компанию перед Зайченко – с сентября 2024-го по июнь 2025-го.
Одновременно с этим НС распустил правление компании. Это решение вступает в силу со вторника, 30 сентября, говорит топ-менеджер «Укрэнерго», который причастен к наблюдательному совету и согласился общаться анонимно из-за чувствительности вопроса.
