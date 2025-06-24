Затягнутий на п’ять місяців конкурс на посаду голови «Укренерго» дійшов фіналу. 1 липня компанію очолить Віталій Зайченко, чинний головний диспетчер «Укренерго». Які задачі перед ним стоять?

Головою державної енергокомпанії «Укренерго» з 1 липня стане Віталій Зайченко, який з 2015 року обіймає посаду головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України та з 2024-го є членом правління компанії.

Його кандидатуру наглядова рада підтримала одноголосно 23 червня, повідомила пресслужба «Укренерго».