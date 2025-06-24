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«Винайшов, як управляти системою під час війни». Віталій Зайченко очолить «Укренерго». Що про нього відомо?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Віталій Зайченко - новий голова Укренерго /Пресслужба «Укренерго»

Віталій Зайченко працює в «Укренерго» з 1996 року Фото Пресслужба «Укренерго»

Затягнутий на п’ять місяців конкурс на посаду голови «Укренерго» дійшов фіналу. 1 липня компанію очолить Віталій Зайченко, чинний головний диспетчер «Укренерго». Які задачі перед ним стоять?

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Головою державної енергокомпанії «Укренерго» з 1 липня стане Віталій Зайченко, який з 2015 року обіймає посаду головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України та з 2024-го є членом правління компанії.

Його кандидатуру наглядова рада підтримала одноголосно 23 червня, повідомила пресслужба «Укренерго». 

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