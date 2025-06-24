Затягнутий на п’ять місяців конкурс на посаду голови «Укренерго» дійшов фіналу. 1 липня компанію очолить Віталій Зайченко, чинний головний диспетчер «Укренерго». Які задачі перед ним стоять?
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Головою державної енергокомпанії «Укренерго» з 1 липня стане Віталій Зайченко, який з 2015 року обіймає посаду головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України та з 2024-го є членом правління компанії.
Його кандидатуру наглядова рада підтримала одноголосно 23 червня, повідомила пресслужба «Укренерго».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.