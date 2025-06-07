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Трон і корона голови Укренерго /Аліна Кохан для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

Політичне призначення або розпуск? Як Міненерго поставило у незручне становище наглядову раду «Укренерго» в боротьбі за крісло CEO. Forbes Ukraine дізнався подробиці

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

«Укренерго» десятий місяць працює без голови правління. Його обов'язки виконує Олексій Брехт. Фото Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Призначення нового керівника «Укренерго» знову відкладається. Наглядова рада компанії відмовилась розглядати це питання 4 червня, оскільки сумнівається у законності дій Міністерства енергетики. Що вчергове не поділили наглядова рада «Укренерго» з профільним міністерством?    

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

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