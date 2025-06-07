Призначення нового керівника «Укренерго» знову відкладається. Наглядова рада компанії відмовилась розглядати це питання 4 червня, оскільки сумнівається у законності дій Міністерства енергетики. Що вчергове не поділили наглядова рада «Укренерго» з профільним міністерством?