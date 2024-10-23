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Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила лідерство. Що на неї очікує

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

АЗС Авіас /Getty Images

Група «Приват» ніколи не розглядала АЗС як бізнес, лише як інструмент для виведення грошей з «Укрнафти», каже аналітик Сергій Куюн. Фото Getty Images

Мережа АЗС, яка входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, за 2,5 року війни скоротилася втричі. Чому це сталося, що залишилося від колись найбільшої мережі та які вона має перспективи? 

До повномасштабної війни мережа заправок «Привату» займала перше місце на паливному ринку як за кількістю станцій, так і за об’ємами продажу пального в роздріб. До групи входили 1500 АЗС під брендами «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс». Частка на ринку – 10,7%, за оцінкою консалтингової групи «А-95».

За два з половиною роки війни від паливної імперії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова залишилось близько 500 АЗС, а частка на ринку впала до 5,4%, за оцінкою «А-95». У першому півріччі 2024-го виторг мережі знизився вдвічі, до 5-7 млрд грн, за розрахунками Forbes.

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