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Минус 1000 АЗС за 2,5 года. Автозаправочная империя Игоря Коломойского потеряла лидерство. Что ее ожидает

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

АЗС Авіас /Getty Images

Группа «Приват» никогда не рассматривала АЗС как бизнес, только как инструмент для вывода денег из «Укрнафты», говорит аналитик Сергей Куюн. Фото Getty Images

Сеть АЗС, входящая в группу «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, за 2,5 года войны сократилась втрое. Почему это произошло, что осталось от некогда самой большой сети и какие у нее перспективы?

До полномасштабной войны сеть заправок «Привата» занимала первое место на топливном рынке как по количеству станций, так и по объемам продаж топлива в розницу. В группу входили 1500 АЗС под брендами «Укрнафта», «Авиас», ANP, Sentosa, «Мавекс». Доля на рынке – 10,7%, по оценке консалтинговой группы «А-95».

За два с половиной года войны от топливной империи Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова осталось около 500 АЗС, а доля рынка упала до 5,4%, по оценке «А-95». В первом полугодии 2024-го выручка сети снизилась вдвое, до 5–7 млрд грн, по расчетам Forbes.

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