«Якщо СЕО приносить прибуток, йому пробачають багато гріхів», – каже співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк. Які вимоги підприємцець ставить до гендиректорів своїх компаній? Ключове з інтерв’ю на «Саміті СЕО» від Forbes Ukraine, яке провели старший партнер Korn Ferry Роман Бондар і співзасновник DYB Ігор Гут.
1 січня 2026-го в компанії «Нова пошта Україна» зміниться СЕО. Компанію очолить операційний директор Євген Тафійчук. «Якщо чесно, я його не розглядав», – розповів співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк. Він шукав СЕО ззовні. Тафійчук сам запропонував свою кандидатуру – власники оцінили сміливість.
«Мені подобається тренд, коли компанії дають можливість внутрішнім талантам зростати на найвищі позиції», – говорить старший партнер Korn Ferry Роман Бондар. Люди, які давно інтегровані в компанію, під час кризи становлять найвищу цінність, переконаний Бондар.
