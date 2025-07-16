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«Нова пошта» /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

«Власники хочуть нітро». Багаторічний СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба покидає компанію. Кого шукають Климов і Поперешнюк?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

3 хв читання

Чому СЕО «Нової пошти» Бульба звільняється після 10 років на посаді Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Олександр Бульба йде з посади гендиректора «Нової пошти» після понад десяти років роботи. За останній місяць компанію покинули ще троє топ-менеджерів. Чому компанія Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова міняє ключових керівників?

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«Настав той момент, коли дві сторони зрозуміли: це найкращий час», – каже СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба. Вранці 16 липня акціонери «Нової пошти» вирішили, що Бульба піде до кінця року, розповіли Forbes Ukraine три топ-менеджера компанії. 

За день до цього про свій вихід оголосив СЕО «Нової пошти» у Польщі Сергій Карпутєв. «Досвід, отриманий тут, неможливо здобути в університеті чи купити. Дякую за постійні виклики та амбітні завдання», – написав він у Facebook. Карпутєв керував польським підрозділом НП майже два роки. 

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