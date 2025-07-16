Олександр Бульба йде з посади гендиректора «Нової пошти» після понад десяти років роботи. За останній місяць компанію покинули ще троє топ-менеджерів. Чому компанія Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова міняє ключових керівників?

«Настав той момент, коли дві сторони зрозуміли: це найкращий час», – каже СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба. Вранці 16 липня акціонери «Нової пошти» вирішили, що Бульба піде до кінця року, розповіли Forbes Ukraine три топ-менеджера компанії.

За день до цього про свій вихід оголосив СЕО «Нової пошти» у Польщі Сергій Карпутєв. «Досвід, отриманий тут, неможливо здобути в університеті чи купити. Дякую за постійні виклики та амбітні завдання», – написав він у Facebook. Карпутєв керував польським підрозділом НП майже два роки.