СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський дав інтерв’ю виданню «Економічна правда». Він стверджує, що «Нова пошта» отримує додаткову перевагу у конкуренції за рахунок співпраці з ФОП, а голова Нацбанку Андрій Пишний блокує передачу банку «Укрпошті» через особисту неприязнь. Що на закиди Смілянського відповіли в Нацбанку та «Новій пошті»?