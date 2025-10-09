Прослухати матеріал
СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський дав інтерв’ю виданню «Економічна правда». Він стверджує, що «Нова пошта» отримує додаткову перевагу у конкуренції за рахунок співпраці з ФОП, а голова Нацбанку Андрій Пишний блокує передачу банку «Укрпошті» через особисту неприязнь. Що на закиди Смілянського відповіли в Нацбанку та «Новій пошті»?
Чи справді Ощадбанк хотів забрати в «Укрпошти» всіх пенсіонерів?
СЕО «Укрпошти» під час інтервʼю неодноразово згадує про особистий конфлікт із головою Нацбанку Андрієм Пишним, через який, за словами Смілянського, «Укрпошта» досі не отримала банк.
