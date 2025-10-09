Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:19 хвилин
СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский дал интервью изданию «Экономическая правда». Он утверждает, что «Новая почта» получает дополнительное преимущество в конкуренции за счет сотрудничества с ФЛП, а глава Нацбанка Андрей Пышный блокирует передачу банка «Укрпочте» из-за личной неприязни. Что на упреки Смилянского ответили в Нацбанке и «Новой почте»?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Действительно ли Ощадбанк хотел забрать у «Укрпочты» всех пенсионеров?
СЕО «Укрпочты» во время интервью неоднократно упоминает о личном конфликте с главой Нацбанка Андреем Пышным, из-за чего, по словам Смилянского, «Укрпочта» до сих пор не получила банк.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.