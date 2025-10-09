СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский дал интервью изданию «Экономическая правда». Он утверждает, что «Новая почта» получает дополнительное преимущество в конкуренции за счет сотрудничества с ФЛП, а глава Нацбанка Андрей Пышный блокирует передачу банка «Укрпочте» из-за личной неприязни. Что на упреки Смилянского ответили в Нацбанке и «Новой почте»?