Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:32 хвилин
У віці 64 років помер Геннадій Балашов – підприємець, політик, відеоблогер та автор радикальної податкової моделі «5.10». Чому суспільство залишилось байдужим до його ідей знизити податки, а під час великої війни він опинився під санкціями РНБО?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Геннадій Балашов помер 11 листопада. Причину смерті офіційно ще не оголосили. Останні роки він жив у США, куди переїхав після відкриття в Україні кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.
У Балашова було багато іпостасей: бізнес з 90-х, політик, ініціатор радикальної податкової реформи, блогер з, мʼяко кажучи, не завжди перевіреною інформацією.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.