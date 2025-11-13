У віці 64 років помер Геннадій Балашов – підприємець, політик, відеоблогер та автор радикальної податкової моделі «5.10». Чому суспільство залишилось байдужим до його ідей знизити податки, а під час великої війни він опинився під санкціями РНБО?

Геннадій Балашов помер 11 листопада. Причину смерті офіційно ще не оголосили. Останні роки він жив у США, куди переїхав після відкриття в Україні кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.

У Балашова було багато іпостасей: бізнес з 90-х, політик, ініціатор радикальної податкової реформи, блогер з, мʼяко кажучи, не завжди перевіреною інформацією.