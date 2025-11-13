Forbes Digital підписка
Умер Геннадий Балашов. Создал бизнес в 1980-х, партию с Черновецким – в 1990-е, налоговую реформу «5.10» – в 2010-х, попал под санкции в 2025-м

Лиза Сидорова
Лиза Сидорова
В возрасте 64 лет скончался Геннадий Балашов – предприниматель, политик, видеоблогер и автор радикальной налоговой модели «5.10». Почему общество осталось безразличным к его идеям снизить налоги, а во время войны он оказался под санкциями СНБО?

Геннадий Балашов умер 11 ноября. Причина смерти официально еще не объявлена. Последние годы он жил в США, куда переехал после открытия в Украине уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

У Балашова было много ипостасей: бизнес из 90-х, политик, инициатор радикальной налоговой реформы, блогер с, мягко говоря, не всегда проверенной информацией.

