В возрасте 64 лет скончался Геннадий Балашов – предприниматель, политик, видеоблогер и автор радикальной налоговой модели «5.10». Почему общество осталось безразличным к его идеям снизить налоги, а во время войны он оказался под санкциями СНБО?

Геннадий Балашов умер 11 ноября. Причина смерти официально еще не объявлена. Последние годы он жил в США, куда переехал после открытия в Украине уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

У Балашова было много ипостасей: бизнес из 90-х, политик, инициатор радикальной налоговой реформы, блогер с, мягко говоря, не всегда проверенной информацией.