Депутати підготували до голосування в цілому законопроєкт про регуляцію персонального електротранспорту. Серед пропозицій – зробити його повноцінним учасником руху, але заборонити рух тротуарами та запровадити окремий дорожній знак. Коли можуть запрацювати нові правила?

Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху 6 жовтня підтримав законопроєкт №3023 про регулювання персонального електротранспорту (електросамокати, моноколеса, сігвеї) до другого читання, повідомив Forbes Ukraine один з авторів законопроєкту – депутат «Слуги народу» Олександр Горенюк. Електровелосипедів документ не стосується, додав він.

«Завдання закону просте, але важливе – легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх», – каже Горенюк. Серед нововведень: у правилах дорожнього руху з’явиться спеціальний знак «Рух електротранспорту заборонений», рухатись електротранспортом на тротуарах дозволять лише дітям, а влада на місцях зможе самостійно визначати, де забороняти рух такого транспорту.