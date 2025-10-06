Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:02 хвилин
Депутати підготували до голосування в цілому законопроєкт про регуляцію персонального електротранспорту. Серед пропозицій – зробити його повноцінним учасником руху, але заборонити рух тротуарами та запровадити окремий дорожній знак. Коли можуть запрацювати нові правила?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху 6 жовтня підтримав законопроєкт №3023 про регулювання персонального електротранспорту (електросамокати, моноколеса, сігвеї) до другого читання, повідомив Forbes Ukraine один з авторів законопроєкту – депутат «Слуги народу» Олександр Горенюк. Електровелосипедів документ не стосується, додав він.
«Завдання закону просте, але важливе – легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх», – каже Горенюк. Серед нововведень: у правилах дорожнього руху з’явиться спеціальний знак «Рух електротранспорту заборонений», рухатись електротранспортом на тротуарах дозволять лише дітям, а влада на місцях зможе самостійно визначати, де забороняти рух такого транспорту.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.