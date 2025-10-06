Forbes Digital підписка
самокати /предоставлено пресс-службой
Движение по тротуарам – только для детей. Рада подготовила закон о регуляции электросамокатов. Forbes Ukraine узнал детали

Рада подготовила закон о регуляции электросамокатов. Движение по тротуарам – только для детей, города могут их запрещать. Что еще? Фото предоставлено пресс-службой

Депутаты подготовили к голосованию в целом законопроект о регуляции персонального электротранспорта. Среди предложений – сделать его полноценным участником движения, но запретить движение тротуарами и ввести отдельный дорожный знак. Когда могут заработать новые правила?

Парламентский подкомитет по вопросам безопасности дорожного движения 6 октября поддержал законопроект №3023 о регулировании персонального электротранспорта (электросамокаты, моноколеса, сигвеи) ко второму чтению, сообщил Forbes Ukraine один из авторов законопроекта – депутат «Слуги народа» Александр Горенюк. Электровелосипедов документ не касается, добавил он.

«Задача закона проста, но важная – легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными для всех», – говорит Горенюк. Среди нововведений: в правилах дорожного движения появится специальный знак «Движение электротранспорта запрещено», двигаться электротранспортом на тротуарах разрешат только детям, а власти на местах смогут самостоятельно определять, где запрещать движение такого транспорта.

