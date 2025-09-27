Прослухати матеріал
Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі. Чи зупинить це швидке зростання ринку прокату, який лише за три роки зріс удвічі?
З середини жовтня у середмістя Івано-Франківська неможливо буде заїхати на електросамокаті, електровелосипеді, сігвеї чи інших видах персонального електротранспорту. «Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування», – каже директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.
Івано-Франківськ став перший українським обласним центром, що вдався до регуляції руху такого транспорту. У вересні після наїзду електротранспорту 6-річна дитина потрапила до лікарні, після чого міськрада ухвалила рішення про заборону, пояснює Смушак. Торік кількість правопорушень за участі самокатників зросла на 42% – до 71-го, за даними Опендатабот, який посилається на судовий реєстр.
