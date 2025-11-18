Середній вік локомотивів «Укрзалізниці» – 46 років. 17 листопада УЗ підписала контракт із французькою Alstom на постачання 55 електровозів на €473 млн . Чому саме французькі локомотиви, як влаштована найбільша в історії компанії угода та як це має допомогти УЗ зберегти ключові вантажоперевезення?

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 17 листопада Україна та Франція уклали велику угоду. «Укрзалізниця» за €475 млн закупить 55 нових електровозів виробництва компанії Alstom.

«У нас – надкритична потреба, востаннє УЗ купляла локомотиви у 2018-му», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на пресконференції. До 2029-го через брак локомотивів УЗ не зможе перевозити до 50% вантажів, додає він.