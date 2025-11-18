Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:41 хвилин
Середній вік локомотивів «Укрзалізниці» – 46 років. 17 листопада УЗ підписала контракт із французькою Alstom на постачання 55 електровозів на €473 млн. Чому саме французькі локомотиви, як влаштована найбільша в історії компанії угода та як це має допомогти УЗ зберегти ключові вантажоперевезення?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 17 листопада Україна та Франція уклали велику угоду. «Укрзалізниця» за €475 млн закупить 55 нових електровозів виробництва компанії Alstom.
«У нас – надкритична потреба, востаннє УЗ купляла локомотиви у 2018-му», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на пресконференції. До 2029-го через брак локомотивів УЗ не зможе перевозити до 50% вантажів, додає він.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.