Кожен українець матиме право на 3000 км безкоштовних поїздок залізницею, оголосив 1 листопада президент Володимир Зеленський. Коли і як це діятиме – невідомо. Програма пропрацьовується, уточнюють у пресслужбі УЗ. Відомо напевно – рішення влетить держбюджету у копійку. Наскільки відчутно і яку користь програма може принести «Укрзалізниці» ?

«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – «УЗ-3000». Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші», – повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу, 1 листопада.

Деталей програми немає. «Механіка опрацьовується», – повідомила пресслужба УЗ 2 листопада.