Під час візиту президента Володимира Зеленського до Парижа в 17 листопада Україна та Франція уклали угоду на суму €475 млн щодо постачання 55 нових електровозів виробництва компанії Alstom для «Укрзалізниці». Про це Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Деталі

Контракт укладено за результатами міжнародного тендера, проведеного під егідою Світового банку, в якому взяли участь понад десять виробників рухомого складу з Європи та Азії. Пропозиція Alstom була визнана найкращою за результатами оцінки незалежних технічних та закупівельних консультантів, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Фінансування забезпечується фондом URTF Світового банку та Європейським банком реконструкції та розвитку: 37 % (приблизно €173 млн – безповоротний грант, решта – пільговий довгостроковий кредит ЄБРР на суму €300 млн. Зазначається, що угода стала можливою завдяки наданій державній гарантії за сприяння Міністерства фінансів України.

Очікується, що перший електровоз прибуде в Україну вже у першому кварталі 2027 року, після чого пройде сертифікацію та необхідні випробування. Повна поставка 55 машин буде завершена протягом 2027–2029 років. 55 нових локомотивів замінять приблизно 80 старих аналогів, що зараз перебувають в експлуатації.

До складу контракту, як повідомляє пресслужба УЗ, входять комплект запасних частин на визначений період, навчання українських машиністів та обслуговуючого персоналу, а також організація сучасного сервісного центру в Україні на базі одного з підприємств компанії.

Виробництво локомотивів здійснюватиметься у Франції через вимоги міжнародного фінансування та стислі терміни, однак досягнуто попередньої домовленості з Alstom про поступове залучення українських виробників до постачання комплектуючих (зокрема систем безпеки, зв’язку, гальмівних колодок, колісних пар тощо) під час всього сервісного циклу. У першому кварталі 2026 року запланована розширена зустріч команд Alstom, «Укрзалізниці» та вітчизняних постачальників для запуску цієї співпраці.

Контекст

За період 2021–2025 років «Укрзалізниця» втратила 49% обсягів вантажних перевезень, через що більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажів, заявив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко. У компанії вважають необхідною індексацію вантажних тарифів на 41,5% протягом 2026 року у два етапи.

За його словами, чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року склав 7,2 млрд грн, а збитки від пасажирських перевезень у 2024-му – 18 млрд грн.

«Індексація вантажних тарифів неминуча. Її потрібно проводити поступово, уникаючи шокової терапії для промисловості: +27,5% із 1 січня 2026 року та ще +11% із 1 липня. Це дозволить хоча б вийти на рівень індексу цін виробників і принесе додаткові 22,5 млрд грн доходів», – пояснив Лещенко.