Річна інфляція у серпні сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні. Споживчі ціни у серпні знизилися на 0,2% проти зниження на 0,2% у попередньому місяці. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики від 9 вересня.

Деталі

Базова інфляція у серпні становила 0,5% проти показників липня та 11,4% проти даних серпня 2024 року.

У серпні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найзначніше подешевшали овочі (на 12,7%) та фрукти (на 10,2%). Також зменшилися ціни на рис (на 1,5%) і цукор (на 1,0%). Натомість зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та рибні продукти, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію та масло – на 0,4–4,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, головним чином через подорожчання тютюнових виробів на 2,0%. Одяг і взуття стали дешевшими на 3,2%, зокрема взуття – на 3,9%, а одяг – на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7% через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%.

Контекст

У липні річна інфляція в Україні знизилася до 14,1% із 14,3% у червні, повідомила Держстат 8 серпня. Споживчі ціни впали на 0,2% порівняно зі зростанням на 0,8% у червні. Найбільше за рік подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої (+22,6%), зокрема яйця (+82,4%), фрукти (+52,1%), соняшникова олія (+30,4%), масло (+27,8%), м’ясо (+24,2%), молоко (+20,3%), хліб (+19,7%). Цукор подешевшав на 5,4%.

Алкоголь і тютюн зросли в ціні на 19,2% (тютюнові вироби +2,6% за липень). Житлово-комунальні послуги подорожчали на 2,4%, транспорт – на 7,1% (послуги +12,7%, пальне +6,7%), зв’язок – на 15,1%, ресторани та готелі – на 15,6%, освіта – на 12,1%.

У липні порівняно з червнем продукти подешевшали на 1,1%, зокрема овочі – на 23,9%, цукор – на 2,8%. Натомість зросли ціни на фрукти, яйця, м’ясо, хліб, рибу, сири, молоко (+0,3-1,7%). Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,8%, одяг і взуття подешевшали на 4,6%, транспорт зріс на 1,6% через пальне (+4,1%).