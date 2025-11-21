Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:38 хвилин
Журналісти випадково отримали антикризовий план благодійного фонду підприємця Руслана Шостака. Його мета — нейтралізувати негатив від майбутнього розслідування навколо роботи фонду. Forbes Ukraine попросив експертів з комунікацій оцінити цей документ. Що не так із планом?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Працівниця благодійного фонду бізнесмена Руслана Шостака, співвласника мереж Varus та EVA, випадково надіслала журналістам «Слідства.Інфо» документ із планом нейтралізації впливу майбутнього розслідування. Про це стало відомо 19 листопада. На запит «Детектора медіа» фонд підтвердив, що дійсно готував антикризовий план. Розслідування стосується евакуації дітей-сиріт до Туреччини, якими опікувався фонд.
У документі фігурували такі кроки, як «робота бази акаунтів у соцмережах», «контрольований пост інфлюєнсера про невипадковість виходу розслідування» та «непублічні комунікації з редакторами топмедіа».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.