Журналісти випадково отримали антикризовий план благодійного фонду підприємця Руслана Шостака. Його мета — нейтралізувати негатив від майбутнього розслідування навколо роботи фонду. Forbes Ukraine попросив експертів з комунікацій оцінити цей документ. Що не так із планом?

Працівниця благодійного фонду бізнесмена Руслана Шостака, співвласника мереж Varus та EVA, випадково надіслала журналістам «Слідства.Інфо» документ із планом нейтралізації впливу майбутнього розслідування. Про це стало відомо 19 листопада. На запит «Детектора медіа» фонд підтвердив, що дійсно готував антикризовий план. Розслідування стосується евакуації дітей-сиріт до Туреччини, якими опікувався фонд.

У документі фігурували такі кроки, як «робота бази акаунтів у соцмережах», «контрольований пост інфлюєнсера про невипадковість виходу розслідування» та «непублічні комунікації з редакторами топмедіа».