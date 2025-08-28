Підписка від 49 грн
«Українські аграрії граються в рулетку із «сірим» насінням». Німецько-українська насіннєва компанія «Фармзаат» за рік заробила майже 800 млн грн. Що заважає подальшому зростанню

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

насіння кукурудзи фармзаат /Getty Images

Виторг «Фармзаат Україна» за рік зріс утричі, до 758 млн грн Фото Getty Images

Дочірнє підприємство німецької «Фармзаат» наростило за рік виторг утричі, до 770 млн грн. Компанія експортує 90% виробленого насіння кукурудзи врожайністю зокрема 15 т/га, що удвічі більше за середню в країні. Чому компанії не вдається знайти покупців в Україні?

«Україна – серед світових лідерів вирощування кукурудзи, тому ми тут», – каже Євгеній Авраменко, співвласник і керівник «Фармзаат Україна» – дочірньої компанії німецького насіннєвого середняка Farmsaat AG.

Компанія запустила виробництво насіння кукурудзи в Україні у 2021-му. Відтоді компанія виробила понад 1,1 млн пакувальних одиниць насіння. У 2024-му дохід зріс у 3,3 раза, до 770 млн грн.

