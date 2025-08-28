Прослухати матеріал
Дочірнє підприємство німецької «Фармзаат» наростило за рік виторг утричі, до 770 млн грн. Компанія експортує 90% виробленого насіння кукурудзи врожайністю зокрема 15 т/га, що удвічі більше за середню в країні. Чому компанії не вдається знайти покупців в Україні?
«Україна – серед світових лідерів вирощування кукурудзи, тому ми тут», – каже Євгеній Авраменко, співвласник і керівник «Фармзаат Україна» – дочірньої компанії німецького насіннєвого середняка Farmsaat AG.
Компанія запустила виробництво насіння кукурудзи в Україні у 2021-му. Відтоді компанія виробила понад 1,1 млн пакувальних одиниць насіння. У 2024-му дохід зріс у 3,3 раза, до 770 млн грн.
