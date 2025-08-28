Дочернее предприятие немецкой «Фармзаат» нарастило за год выручку втрое, до 770 млн грн. Компания экспортирует 90% производимых семян кукурузы урожайностью в том числе 15 т/га, что вдвое больше чем средняя в стране. Почему компании не удается найти покупателей в Украине?

«Украина – среди мировых лидеров выращивания кукурузы, поэтому мы здесь», – говорит Евгений Авраменко, совладелец и руководитель «Фармзаат Украина» – дочерней компании немецкого семенного середняка Farmsaat AG.

Компания запустила производство семян кукурузы в Украине в 2021 году. С тех пор компания произвела более 1 млн паковочных единиц семян. В 2024 году доход вырос в 3,3 раза, до 770 млн грн.