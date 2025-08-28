Forbes Digital підписка
«Украинские аграрии играют в рулетку с «серыми» семенами». Немецко-украинская семенная компания «Фармзаат» за год заработала почти 800 млн грн. Что мешает дальнейшему росту

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

насіння кукурудзи фармзаат /Getty Images

Выручка «Фармзаат Украина» за год выросла втрое, до 758 млн грн Фото Getty Images

Дочернее предприятие немецкой «Фармзаат» нарастило за год выручку втрое, до 770 млн грн. Компания экспортирует 90% производимых семян кукурузы урожайностью в том числе 15 т/га, что вдвое больше чем средняя в стране. Почему компании не удается найти покупателей в Украине?

«Украина – среди мировых лидеров выращивания кукурузы, поэтому мы здесь», – говорит Евгений Авраменко, совладелец и руководитель «Фармзаат Украина» – дочерней компании немецкого семенного середняка Farmsaat AG.

Компания запустила производство семян кукурузы в Украине в 2021 году. С тех пор компания произвела более 1 млн паковочных единиц семян. В 2024 году доход вырос в 3,3 раза, до 770 млн грн.

